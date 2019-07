Wer den Heurigen „Zur alten Presse“ in der Bahngasse besuchte, konnte sie stets antreffen: Margarete Frisch, liebevoll „Gretl“ genannt, wusste, wie sie ihre Gäste unterhalten konnte.

Die beliebte und über die Ortsgrenzen hinweg bekannte Heurigenwirtin war aus dem Gemeindeleben nicht wegzudenken. Sie wurde 95 Jahre alt. Neben ihrem Betrieb, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Toni gründete, widmete sie ihre Zeit den Bedürftigen.

Tochter führt den Heurigen

Sie half in der Sollenauer Kirche mit oder strickte in der Weihnachtszeit bis zu 50 Stück Socken, Schals und Handschuhe für die Obdachlosen, die in die Gruft nach Wien kamen. Doch nach dem Ableben der beliebten Wirtin und familiären Schwierigkeiten wurde in der Gemeinde kolportiert, dass der Heurigen in seiner jetzigen Form nicht bestehen bleibt. Im NÖN-Gespräch dementiert die Familie die Gerüchte über ein mögliches Aus.

Evelyn Kabicher, die Enkelin von Gretl Frisch, wird weiterhin mit ihrem Mann, ÖVP-Gemeinderat Martin Kabicher, den Heurigen führen. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von ihrer Mutter Gretl Trunkl. „Meine Tochter führt den Heurigen, ich stehe in der Küche und meine Enkelin Angelika hilft auch mit“, erzählt Trunkl im NÖN-Gespräch.

So ist am Freitag, dem 26. Juli, im Heurigen „Zur alten Presse“ in der Bahngasse wieder für eine Woche „ausg’steckt“.