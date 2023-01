„Kornelia Urkorn GmbH“-Gründerin: „Es gibt viel mehr als Weizen“

Werbung

Gesund und lecker: die hochwertigen Bio Urkornprodukte der „Kornelia Urkorn GmbH“ umfassen viele Bereiche für den täglichen Bedarf in der Küche. Insgesamt zehn Produkte bietet das Unternehmen an. Von Bio Einkornreis, Bio Urdinkel-Cracker oder Bio-Einkorn Vollkornflocken bis hin zu Bio Blüten-Urkorn-Müsli oder Bio-Emmer Vollkornmehl kann alles online erstanden werden. Außer dem vor kurzem mit dem Preis „Bio-Produkt des Jahres 2023“ ausgezeichneten Bio-Urkorn Pizzateig, denn das ist ein kühlpflichtiges Produkt. Der Teig ist daher nur bei Billa Plus und Adamah BioHof, seit Dezember auch in Deutschland in sämtlichen Allnatura-Läden erhältlich.

Ursprüngliche Sorten leichter verträglich

„Jeder kennt Weizen, doch da gibt es noch viel mehr“, erklärt Sandra Flammer, eine der Gründerinnen des Unternehmens. Die ursprünglichen Getreidesorten wie Urkorn, Urdinkel und Emmer sind leichter verträglich und schmecken besser als herkömmlicher Weizen. Und genau das beweist „Kornelia Urkorn“ mit ihren Produkten auch. Das Unternehmen besteht aus drei Teammitgliedern. Neben Sandra Flammer sind noch Linda Weiss und Elena Hinterreiter-Kern Teil des Teams. Als federführend bei der Teigentwicklung sei noch Angela Petratsch zu nennen.

Das Unternehmen hat seinen Ursprung 2018, als es erstmals auf der Biomesse in Wieselburg teilnahm. Wie der Zufall es will, wurde nun genau dort eines ihrer Produkte vier Jahre später in der Sonderkategorie „Farm & Craft-Niederösterreich“ ausgezeichnet. „Wir sind wirklich sehr stolz darauf“, betont Flemming.

Darauf könne man in der Zukunft gut aufbauen. Zukünftig mehr investieren möchte „Kornelia Urkorn“ in ihre Videoauftritte über Youtube. Da findet man bereits Schmackhaftes und Ideenreiches zum Nachmachen. Außerdem plant das Trio die Produktpalette zu erweitern.

