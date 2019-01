Die Kleiderreinigung Deutsch hat mit Ende des Jahres zugesperrt. Das Sollenauer Traditionsunternehmen in der Wiener Straße ist seit Mai 1972 im Besitz der Familie Deutsch und wurde bis Dezember in zweiter Generation erfolgreich geführt.

Nun gehen die Eigentümer Maria und Josef Deutsch in Pension. Es konnte kein Nachfolger für das Familienunternehmen gefunden werden.

Am letzten Arbeitstag schauten die ÖVP-Gemeinderäte Gerald Spiess und Hans-Michael Putz vorbei und dankten der Familie Deutsch sowie Maria Aigner für die hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten. „Wir wünschen der Familie viel Freude mit der neu gewonnenen Freizeit“, so Putz.