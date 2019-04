Als SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl die Schneekanone für die Gemeinde anschaffte, wollte er den Kindern Schnee bringen. Leider passten die Temperaturen nicht, es konnte mit der Kanone kein Schnee produziert werden.

Grund genug für die ÖVP, das Projekt zu kritisieren: „Das ist eine Riesenfarce“, sagt ÖVP-Fraktionschef Gerald Spiess dazu: „Das ist wieder einmal eine schnelle Aktion mehr, die im Vorfeld nicht geplant und überlegt worden ist.“

"Vielleicht klappt es nächsten Winter"

Wöckl erklärt, warum die Schneekanone nicht zum Einsatz kam: „Wenn die Temperaturen gepasst hätten, wäre die Schneekanone zum Einsatz gekommen. Aber der Boden war zu warm, sodass der künstliche Schnee nicht liegen blieb.“

Außerdem koste die Schneekanone nichts, wenn sie nicht verwendet wird. Laut Ortschef hätte die Gemeinde schon Schnee produzieren können, doch das wäre nicht sinnvoll, wenn dieser am nächsten Tag wieder weg sei.

So bleibt die Schneekanone über die warmen Monate weiterhin am Bauhof. „Vielleicht klappt es ja im nächsten Winter mit den Temperaturen, damit diese eingesetzt werden kann“, so der Bürgermeister.