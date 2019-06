Ein circa drei Monate altes Fuchsmännchen wurde von einem Passanten entdeckt. Es hatte sich am Straßenrand der Blumauerstraße zusammengekauert und wirkte verschreckt und erschöpft. Der Finder, ein Mann aus der Steiermark, nahm das junge Wildtier mit. Nachdem dort bereits zwei weitere Jungfüchse im gleichen Alter für die Auswilderung vorbereitet werden, wurde „Mogli“ nach Vösendorf zum Wiener Tierschutzverein (WTV) gebracht.

„Nach der veterinärmedizinischen Untersuchung wurde eine kleine Wunde über dem rechten Auge festgestellt, die versorgt wurde. Ansonsten machte der junge Fuchs einen gesunden Eindruck“, erzählt Oliver Bayer von der Pressestelle des WTV. Derzeit befindet sich „Mogli“ noch in Quarantäne, um die anderen Füchse nicht mit Parasiten anzustecken.

Danach darf er zu den beiden anderen Jungfüchsen „Django“ und „Hilde“, die dann gemeinsam in ein großes Außengehege übersiedeln werden. Dort wird das Trio auf die Auswilderung vorbereitet. Bayer: „Sie lernen also quasi in einem ‚Übungs-Wald‘ wie es sich als richtiger Wildfuchs eigentlich so lebt.“ Die tatsächliche Auswilderung soll im Herbst stattfinden.