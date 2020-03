Als Lebensmittelproduzent leistet Frischteighersteller Wewalka wichtige Arbeit in der Corona-Krise. Um die Produktion gewährleisten zu können, hat das Unternehmen als einer der ersten bereits Mitte Februar mit der Umsetzung erster Maßnahmen begonnen. „Wir haben eine sehr hohe Auftragslage, eine starke Nachfrage und wir decken den Bedarf in ganz Europa“, sagt Michael Broder, Personalleiter der Firma Wewalka. „Als erste Fälle in Italien aufgetaucht sind, haben wir sofort gehandelt. Wir sind jetzt froh, dass wir so früh damit begonnen haben, denn wir wollen auch weiterhin ganz Österreich versorgen können.“

Die Hygienevorschriften sind in dieser Branche allgemein höher als woanders, dennoch wurde eine zusätzliche Schulung durchgeführt. Essen darf ausschließlich am Arbeitsplatz eingenommen werden, Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Das Personal des Verwaltungsbereichs arbeitet im Home Office von zu Hause aus. Broder: „In der Produktion gibt es einen Dreischichtbetrieb. Was notwendig ist wird abgedeckt.“ Auch bei den Meetings hat sich durch das Coronavirus einiges geändert, denn diese werden zumindest vorerst nur mehr digital geführt.