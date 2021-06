In der Vorwoche hat der führende Frischteighersteller Wewalka erstmals einen Teil der Belegschaft in seiner betriebsinternen Impfstraße geimpft. Bereits an den beiden ersten Tagen konnten vom Team um Betriebsarzt Helmut Preiner über 170 Menschen mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden. An den nächsten zwei Terminen in dieser Woche werden nochmal so viele Mitarbeiter ihre erste Impfdosis erhalten. Bisher ist alles reibungslos und ohne Zwischenfälle abgelaufen.

Doch nicht nur beim Impfen ist der Betrieb Vorbild, sondern auch bei den Testungen. Schon seit Anfang des Jahres nutzt Wewalka das innovative, molekularbiologische RT-LAMP Verfahren als innerbetriebliche Testmethode, basierend auf Gurgeltests. „Wir kommen unserer Verantwortung als Arbeitgeber nach, bieten bestmöglichen Schutz für die Mitarbeiter und beugen aktiv Betriebsausfälle vor“, erklärt Hannes Scherbichler, der gemeinsam mit Michael Broder das Corona-Kernteam in Sollenau bildet. Broder freut sich besonders über die Sensibilität der Mitarbeiter in der Coronaprävention und die Begeisterung über die Möglichkeit der betrieblichen Impfung.

Im Vorjahr war es in dem Betrieb auch mehrere Coronafälle gegeben.