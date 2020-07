Nach dem großen Erfolg im Vorjahr bietet der Verein „Darth Science“ auch in diesem Sommer die HTL Sommerakademie an: Für Kinder in der 4. Klasse Volksschule gibt es am 31. August und 1. September, für Schüler von zehn bis 14 Jahren von 31. August bis 4. September ein abwechslungsreiches Angebot – u.a. mit den Robotik-Weltmeistern der HTL. Auch Zaubertricks in der Mathematik, Show-Experimente in Chemie und die Physik eines Papierfliegers stehen bei der Sommerakademie auf dem Programm.

Informationen gibt es unter www.darth.science. Anmeldung per Email an wum@htlwrn.ac.at.

Bereits im Juli (13. bis 17. und 20. bis 24.) finden die FHKids Forscherferien für Kinder von sechs bis 13 Jahren statt. Für die Altersgruppe von zehn bis 13 Jahren gibt es noch Restplätze. Informationen und Anmeldung unter www.fhwn.ac.at.