Das Fassl rollt wieder in Wiener Neustadt

Seit 2001 ist Christian Stocker – mit Ausnahme einer kleinen Corona-Pause im Jahr 2020 – mit dem „Fassl fürs Gassl“ jedes Jahr in den Stadtvierteln unterwegs. So auch in diesem Jahr. Gestern Abend stand am Flugfeld der Auftakt der heurigen Fassl-Tour auf dem Programm, die in rund einem Monat auf dem Hauptplatz in einem großen Finale gipfeln soll.

Die weiteren Termine der heurigen Tour im Überblick – Beginn ist jeweils um 18 Uhr:

19. Juli – Innere Stadt:

Beethovenallee

26. Juli – Ungarviertel:

Kleines Lazarett beim Urban Gardening

28. Juli – Zehnerviertel:

Zehnergasse/Schützeng.

4. August – Gymelsdorfer Vorstadt: Am Akademiepark

9. August – Josefstadt-Döttelbachsiedlung: Ackergasse

11. August – Hauptplatz

Zudem lädt die ÖVP-Ortsgruppe Zehnerviertel am Samstag, dem 16. Juli , zum Obstgassen-Fest . Die Ortsgruppe um Stadtrat Franz Dinhobl wartet mit Würstel, Käsestangerl, Aufstrichbroten und Mehlspeisen auf ihre Besucher. Auch für Getränke ist gesorgt. Beginn: 18 Uhr.

Am 3. September lädt die ÖVP-Ortsgruppe Flugfeld rund um Gemeinderat Hans Machowetz zum 27. Flugfelder Gassenkirtag bei Oedi‘s Würst‘l Hüttn. Beginn ist um 16 Uhr, DJ Willi sorgt für Musik.

