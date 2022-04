Wr. Neustädter Tourismusbetriebe: Optimistischer Blick Richtung Sommer

Werbung

Der Sommer steht vor der Tür – und damit für viele Menschen ein längerer Urlaub bzw. eine Reise. Die NÖN hat sich in Reisebüros und Tourismusdestinationen im Bezirk umgehört, welche Trends und Erwartungen es für den heurigen Sommer gibt.

Für Sabine Heiss, Leiterin der „Ruefa“-Filiale am Hauptplatz, ist die Urlaubslust definitiv wieder zurück. „Ostern war jetzt schon sehr gut und in den Sommerferien zieht es ganz viele wieder ans Meer“, erzählt sie. Hoch im Kurs würden bei den Urlaubern vor allem Kroatien und Italien stehen.



Reisebüros sind verstärkt gefragt

„Hier haben wir ein umfangreiches Angebot für alle Selbstfahrer sowie attraktive Angebote als Flug-Pauschalen“, sind Heiss und ihr Team auf alle möglichen Sommerurlaub-Anfragen vorbereitet. Dass die Leute selbst ihre Reise via Internet buchen, sei laut Sabine Heiss Corona-bedingt zurückgegangen: „Unser Trumpf ist die Kombination aus fachlicher Beratung und Expertise – sowohl bei Fragen zur Destination, zur Anreise wie auch zu rechtlichen Aspekten wie etwa Stornobedingungen und Reiseversicherungen.“

Lage bei den Buchungen ist wieder stabiler

Spürbar bergauf geht es derzeit auch im Reisebüro „Papageno Touristik“ in der Neunkirchner Straße. Die Buchungslage würde laut Reiseberaterin Nicole Embst nach zwei Jahren Pandemie weiter ansteigen.

„Die Lage ist wieder stabiler“, so die Reiseberaterin. Vor allem die persönliche Beratung, die Kenntnisse und die Erfahrung der Mitarbeiter würden das Service von Reisebüros im Vergleich zum Onlinebuchen ausmachen. „Besonders wichtig ist aber, dass es eine persönliche Ansprechperson im Reisebüro gibt“, meint Embst. Ob ein gewisser Reisetrend der Kundschaft zu erkennen ist? „Vor allem geführte Rundreisen durch Europa sind beliebt“, weiß sie. Das Virus selbst habe an dem Buchungsverhalten der Urlauber nichts geändert. „Es gibt sowohl die ‚Last Minute‘-Bucher als auch jene, die ihre Reise lange vorher planen. Das kommt auf den Reisetypen an“, erzählt Embst.

„Die Reiselust ist ungebrochen“

„Die Reiselust der Menschen ist in dieser außergewöhnlichen Zeit ungebrochen. Viele inländische Gäste haben Österreich im vergangenen Jahr als Urlaubsland wiederentdeckt“, sagt Bettina Wülfrath, Marketingleiterin im Asia Resort Linsberg, im Gespräch mit der NÖN: „Erholung, Ruhe und Entspannung, Abstand zum Alltag, Naturerlebnisse und gemeinsame Auszeit sind dabei starke Motive.“

Generell würden die Gäste ihren Aufenthalt sehr kurzfristig buchen, „das sind wir auch gewohnt“, sagt Wülfrath. Daher komme man den Urlaubern hier entgegen: „Wir bieten lockere Stornobedingungen an, da diese für viele Gäste ein wichtiges Buchungskriterium sind und wir ihnen dadurch auch Planungssicherheit geben.“

In Bad Erlach blickt man positiv auf den Sommer 2022: „Für den Sommer sind wir optimistisch, obwohl die gesamte Tourismusbranche auch aufgrund der Preisentwicklung vor großen Herausforderungen steht“, sagt Wülfrath. Wie das Asia Resort bei den Gästen punkten will? „Mit kurzer Anreisezeit und hohem Erholungswert können wir auch in diesem Sommer profitieren. Unsere Hotel- und Thermengäste kommen vorwiegend aus Wien und Niederösterreich, im Sommer auch aus allen Bundesländern, und unser Stammgastanteil ist sehr hoch“, meint Wülfrath.

Zudem werde es im Sommer verstärkt Kooperationen mit anderen Betrieben in der Region geben, etwa mit den „Wexl Trails“ in St. Corona.

