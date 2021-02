Die Marke besteht aus 3-lagigem Toilettenpapier auf einer Selbstklebefolie, sie muss also zum Aufkleben nicht angefeuchtet werden.

Briefmarken sind ein Spiegel der Zeit. Daher gibt es nun eine Sonderbriefmarke zum Mega-Thema des Jahres 2020: COVID-19. Die Marke wurde extra aus Klopapier hergestellt, da dieses im letzten Frühjahr weltweit in großen Mengen gehortet wurde. Das bekam auch die Post zu spüren, die die Idee für die Sondermarke bereits im Frühling letzten Jahres entwickelt hatte.

Doch die Materialbeschaffung erwies sich als Herausforderung: „Wir brauchten möglichst lange Blätter ohne Perforation. Außerdem waren nicht alle Embossings geeignet“, erklärt Roland Garherr, Quality & Initiative Manager bei Essity.

„Jetzt sind wir aber besonders stolz, dass die Österreichische Post Toilettenpapier aus Ortmann für die Sondermarke nutzt. Das ist eine tolle Auszeichnung für das Team, das sensationell gearbeitet hat.“ Leere Toilettenpapier-Regale, Maschinen unter Volldampf - die Corona-Pandemie hat in vielen Ländern dazu geführt, dass die Menschen unglaubliche Mengen an Toilettenpapier gekauft haben. Damit alle versorgt waren, haben unsere Werke unglaubliches geleistet.

Babyelefant, 3-lagig: Der Markenblock hat die Maße eines handelsüblichen Klopapierblattes. Zehn aneinandergelegte Blöcke ergeben einen Meter Mindestabstand – etwa die Länge eines Babyelefanten. Die Briefmarke lässt sich an der Perforation abtrennen.

Spenden für karitative Projekte

Die Briefmarke dient wohltätigen Zwecken: Der Zuschlag von 2,75 Euro pro Marke fließt an die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“. Je ein Drittel geht an den Corona Nothilfefonds von Caritas und Kronen Zeitung, an UNICEF Österreich und an weitere Projekte von Licht ins Dunkel.