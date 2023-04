Auf Lagerboxen: Größte Photovoltaik-Anlage Wiener Neustadts eröffnet

Unten werden Ski, Winterkleidung und Möbel gelagert – oben wird mit der Kraft der Sonne Strom generiert. Auf den Dächern der 275 Lagerboxen in der Kaserngasse, die im Vorjahr ihre Garagen-Tore öffnete, wurde die derzeit vermutlich größte Photovoltaik-Anlage der Stadt installiert. 1,3 Millionen Kilowattstunden sollen pro Jahr ins Netz eingespeist werden. Das deckt in etwa dem Strom-Bedarf von 300 Haushalten und soll rund 470 Tonnen an CO2-Emissionen pro Jahr einsparen, was wiederum den Emissionen von rund 330 Autos entspricht.

Andreas Siedl (Geschäftsführer SMP-ZT), Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP), Theresa Langner (Geschäftsführerin LM Grundstücksverwaltung) und Ulrich Hörmann (Gesellschafter und Geschäftsführer CPG Competitive Power Generation) bei der feierlichen Eröffnung der Anlage. Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

„Wir freuen uns die Region mit sauberer und erneuerbarer Energie zu versorgen“, sagt Theresa Langner, Geschäftsführerin der LM Grundstücksverwaltung: „Diese Investition in Solarenergie ist Teil unseres Engagements für zukunftsbewusstes Management. Wir hoffen, dass dieses Projekt andere dazu inspirieren wird, ebenfalls Maßnahmen für eine nachhaltigere Zukunft zu ergreifen.“

Eröffnung mit zahlreichen Ehrengästen aus der Stadt Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

An die Zukunft wurde bei der Infrastruktur für die Anlage schon gedacht: Der Trafo, über den der Sonnenstrom von den Dächern der Lagerboxen ins Netz eingespeist wird, ist schon für rund die doppelte Kapazität ausgelegt. Geplant wurde die Anlage mit der SMP-ZT von Andreas Siedler und Gernot Maurer durch ein lokales Unternehmen.

Die Lagerboxen in der Kaserngasse Foto: LM Grundstücksverwaltung

