Wr. Neustädterinnen über FSJ: „Man entwickelt sich weiter“

Gleich drei junge Frauen absolvieren ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Samariterbund Wiener Neustadt. Für Anja Brandstätter und Lisa Schmidthaler geht die Reise noch etwas länger, während Carolina Wiedergut ihre bald abgeschlossen hat. Die 19-Jährige wusste nach ihrer Matura noch nicht so recht, was sie machen möchte: „Ich bin dann auf das FSJ gestoßen und es hat mich sofort sehr interessiert, vor allem der Bereich Rettung“, war Wiedergut Feuer und Flamme – und so startete sie ihr Überbrückungsjahr. Für sie interessant waren schon immer die Einsätze, sie wollte wissen, wie alles gehandhabt wird, auch die medizinischen Abläufe. „Ich würde gerne Medizin studieren, daher sehe ich das FSJ jetzt als Vorbereitung darauf. Ich wollte sehen, wie ich mit den Einsätzen umgehe, ob mich das abschreckt“, meint Wiedergut. Aber das Interesse ist ungebändigt, die Medizinbranche steht bei ihr ganz oben: „Das FSJ gab mir quasi die Bestätigung.“

FSJ weckt und stärkt Interesse

Auch Anja Brandstätter hat das Rettungswesen schon immer interessiert. Da sie keinen Studienplatz bekam, überlegte sich die 20-Jährige etwas Anderes. Ihr Bruder – er fuhr selbst für den Samariterbund – brachte sie auf die Idee, dort ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Gesagt, getan: „Ich hatte einen Schnuppertag und wusste, dass ich das machen möchte“, erzählt sie. Nach 160 Stunden Theorie und 160 Stunden Praxis wurde es dann ernst. Als Rettungssanitäterin fährt sie im Rettungswagen zu Einsätzen mit, aber auch Krankentransporte gehören dazu. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass es mich so sehr interessiert, aber ich habe bis jetzt so viel erlebt“, gesteht sich Brandstätter ein. Im Gedächtnis blieb ihr beispielsweise ein Transport mit einem Patienten, dem es sehr schlecht ging, aber „nach vier Wochen konnten wir ihn dann wieder nach Hause bringen. Das war schon ein kleines Erfolgserlebnis“. Für Brandstetter ist klar, dass sie nach ihrem FSJ weiter dabeibleiben möchte: „Ich hab mich schon für den Notfallsanitäter eingetragen und kann mir auch vorstellen es hauptberuflich zu machen“, so Brandstätter über ihre Zukunftspläne.

Die Dritte im Bunde ist Lisa Schmidthaler. Nach der Matura wollte die 19-Jährige nicht sofort zu studieren beginnen und entschied sich, ein FSJ zu starten. Auch sie wollte etwas mit Medizin machen und startete nach der Absolvierung der Kurse beim Rettungsdienst des Samariterbundes. „Es wird nie langweilig, es ist alles sehr abwechslungsreich“, erzählt sie. Sie sieht es als einen guten Einblick in den medizinischen Beruf: „Man erkennt dadurch schnell, ob man mit gewissen Sachen umgehen kann oder nicht.“ Die Arbeit mit den Patienten macht ihr Spaß, auch wenn es auch Situationen gibt, die ihr nicht leicht fielen: „Es ist schwer zu hören, wenn ein Patient eine schwerwiegende Diagnose bekommt und man weiß, man kann nichts machen, sondern nur zuhören.“

Doch warum sollte man ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren? Bei einigen Punkten sind sich die drei sofort einig, vor allem wenn es um den Erfahrungswert geht, wie Brandstätter sagt: „Man sammelt durch das FSJ viel Erfahrung, kann neue Sachen ausprobieren und hat trotzdem viel Freiraum.“ Auch die eigene Entwicklung ist ein Thema: „Ich bin durch das FSJ viel selbstbewusster geworden, ich habe viele Eindrücke gewonnen und man entwickelt sich einfach weiter“, lässt Wiedergut ihr Jahr Revue passieren. Schmidthaler bemerkt beim Blick auf die letzten sechs Monate eine wesentliche Veränderung bei sich selbst: „Ich war zuvor sehr schüchtern. Dadurch, dass man aber auf Leute zugehen muss, hat sich das geändert. Das FSJ hat mir sehr bei meiner persönlichen Entwicklung geholfen.“

