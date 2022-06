Wr. Neustadt: Posthume Ehrung für Traude Dierdorf

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Mehrmals musste die Gala wegen Corona verschoben werden, doch in der Vorwoche war es soweit: Die Auszeichnungen des Traude-Dierdorf-Sozialpreises konnten im Sparkassensaal in einem würdigen Rahmen – unter anderem mit Gesang von Lisa Urban – übergeben werden. Initiator SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger, der selbst am Magistrat in der Ära Traude Dierdorf tätig war: „Ich habe mir nach ihrem Tod überlegt, was man machen könnte und mit dem Einverständnis der Familie den Traude-Dierdorf-Sozialpreis ins Leben gerufen.“ Und Spenger war sich sicher: „Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt, mit Pandemie und Krieg, hätte sie nicht weg-, sondern hingeschaut.“

Deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass der Preis in der Kategorie „Lebenswerk“ an die ehemalige Stadtchefin selbst posthum verliehen wurde. Ihre Tochter Elke nahm den Preis stellvertretend entgegen. Während Dierdorfs Zeit als Bürgermeisterin (1997-2005) wurde Wiener Neustadt zur unumstrittenen „Sozialhauptstadt Niederösterreichs“. „Sie wird für immer unvergessen bleiben“, so Rainer Spenger.

„Sie gibt der Krankheit ein Gesicht und eine Stimme und macht so anderen Mut“

In der Kategorie „Zivilcourage“ gewann Claudia Altmann-Pospischek. Die 47-jährige Wiener Neustädterin spricht seit Jahren sehr offen über ihr Leben mit unheilbarem Brustkrebs. „Sie gibt der Krankheit ein Gesicht und eine Stimme und macht so anderen Mut“, meinte Laudatorin Margarete Sitz. „Ich bin unendlich stolz auf den Preis“, meinte eine zu Tränen gerührte Claudia Altmann-Pospischek, die sich besonders bei ihrem Mann Peter sowie Freunden und Familie für die Unterstützung bedankte. In der Kategorie „Soziales Projekt“ gewann Beatrix Kohlhauser, die sich mit ihrem Verein „UareSpecial“ um behinderte Menschen kümmert. Der Preis wurde mit 3.000 Euro dotiert und wird behinderten Mensche zugute kommen, „damit werden etwa Feste oder Ausflüge organisiert“, so Beatrix Kohlhauser.

