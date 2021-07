Mit den gelockerten Maßnahmen startet auch Lichtenwörth mit Vollgas in ihre Veranstaltungen. Gleich zu Beginn am 12. August, steht das Eröffnungskonzert des Sozialprojekts „Ein Herz für Lichtenwörth“ am Plan (ab 19 Uhr). „Das Fest soll den Startschuss für etwas ganz Großes geben. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Lichtenwörth eine Gemeinde des Miteinanders ist. Das Konzert soll ein großes Danke sein an alle, die uns unterstützen und es noch werden“, erklärt der Ideengeber der Initiative und Geschäftsführender Gemeinderat (ÖVP) für Soziales Thomas Gergela. Ein Benefizkonzert mit Viki Weiß und ihrer Band „Lust“ soll den gemütlichen Abend am Villateich abrunden. Ein Höhepunkt des Events sind Bürger-Ehrungen.