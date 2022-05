Gemeinderat Lichtenwörth: SPÖ wieder mit Richter?

Werbung

Es ist das Gesprächsthema Nummer 1: Warum sind die fünf Gemeinderäte der SPÖ zurückgetreten? Nach wie vor hüllen sich die betroffenen Mandatare in Schweigen. Ein offizielles Statement seitens der SPÖ gibt es nicht, auch auf Nachfragen der NÖN – etwa bei der früheren Fraktionschefin Helga Marquart oder der Geschäftsführenden Gemeinderätin Vera Reisner – wurde wie in der Vorwoche nicht reagiert. Das Schweigen im Walde heizt die Gerüchteküche weiter an. Immer wieder wird hinter vorgehaltener Hand von einem politischen Comeback des ehemaligen SPÖ-Bürgermeisters Harald Richter gesprochen. Gegenüber der NÖN gibt sich der sonst wortgewaltige Ex-Ortschef vorsichtig: „Die Gespräche laufen noch, es ist noch nichts fixiert.“ Bis zum Freitag werde es eine Entscheidung der Bezirks-SPÖ mit den neuen Mandataren und Funktionen innerhalb der Lichtenwörther SPÖ geben, kündigt er an. Ob er dabei eine Rolle spielen werde, wollte er gegenüber der NÖN weder dementieren noch bestätigen.

Harald Richter war von 2014 bis 2020 Bürgermeister gewesen, musste aber nach den letzten Gemeinderatswahlen dem neuen ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag Platz machen. Allerdings gab es fortan eine Zusammenarbeit zwischen SPÖ und ÖVP, was immer wieder für Diskussionen innerhalb der Genossen, vor allem im Bezirk, sorgte.

Unterschriften gegen Parteistreit

Indessen hat sich in Lichtenwörth eine Bürgerinitiative (Johann Halbwax, Anna Bauer und Manuel Bachhofner) gebildet, die Unterschriften für „Lichtenwörth ohne Parteienstreit“. Gastronom Johann Halbwax erklärt im Gespräch mit der NÖN: „Es ist jahrelang gestritten worden, in den letzten zwei Jahren ist Ruhe eingekehrt, im Ort geht was weiter, es herrscht eine Gesprächskultur zwischen den Parteien. Das soll so weitergehen, deswegen haben wir uns da entschlossen, etwas dafür zu unternehmen.“

Denn eines ist für ihn fix: „Das letzte, was die Bürger wollen, sind Neuwahlen. Lichtenwörth ist zu klein zum Streiten, das sollen sie in der Bundespolitik machen“, so Halbwax. Rund einen Monat sollen die Unterschriftenlisten aufliegen, die dann der Politik übergeben werden sollen.

Nachhaltiger Schaden

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.