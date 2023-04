Noch fünf Wochen bis zum Laufspektakel in der Wiener Neustädter City

Die 4,5 km lange, flache Strecke führt am 1. Juni vom Start beim Alten Rathaus am Wiener Neustädter Hauptplatz über die Grazer Straße vorbei an der Theresianischen Militärakademie, dem Wasserturm hinein zur Bahngasse. Vorbei an den Kasematten bewegen sich die Teilnehmer dann über den Babenberger Ring, danach vorbei am Stadtmuseum wieder hinaus auf die Grazer Straße Richtung Auge Gottes.

Von dort führt die Schleife zurück entlang der Grazer Straße, hinein in die Adlergasse und vor dort wieder über den Hauptplatz zum Ziel vor dem Alten Rathaus. Dort freuen sich die Teams in 3-er oder 6-er Formation – Läufer und/oder Walker – danach auf die traditionelle Firmenlauf-Party am Hauptplatz rund um die Mariensäule und beim Marienmarkt.

Das Startgeld beträgt für ein 3er-Team 78 Euro und für ein 6er-Team 156 Euro. Die Startnummernausgabe erfolgt auch heuer wieder bei XXL Sports in der Merkurcity.

Alle Infos zum Lauf unter www.firmenlauf.at.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.