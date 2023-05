Wiener Neustädter Innenstadt wird wieder zum Lauf-Treff

Tausende Läufer werden am Donnerstag, 1. Juni, die Innenstadt beleben: Um 19:30 startet der 22. Sparkasse Firmenlauf auf dem Neustädter Hauptplatz, wo nach 4,5 Kilometern auch das Ziel der Strecke liegt.

Ab 18 Uhr fahren die Busse die Haltestelle am Hauptplatz nicht mehr an, sondern stoppen in der Grazer Straße. Dort kann es von 19 bis 20.30 Uhr zu kurzen Anhaltungen kommen. Von 19.30 bis 20.30 Uhr gibt es zudem Straßensperren entlang der Strecke, die in diesem Jahr wie folgt verläuft: Start auf dem Hauptplatz – rechts auf die Grazer Straße – Burgplatz – Südtiroler Platz – Maria-Theresien-Ring – Lederergasse – Bahngasse – Ferdinand-Porsche-Ring – Babenberger Ring – Baumkirchner Ring – Eyerspergring – Grazer Straße bis Auge Gottes – Grazer Straße retour bis zur Adlergasse – Wiener Straße bis zum Ziel vor dem Alten Rathaus am Hauptplatz.

Mini & Claus spielen bei der Laufparty am Hauptplatz Foto: Nic Schneeberger

Dort findet ab 20 Uhr die traditionelle Laufparty statt, bei der auch heuer wieder „Mini & Claus“ auftreten. Durch das Programm führt „Rapid-Stimme“ Lukas Marek. Neben den Ständen am Marienmarkt sorgen in diesem Jahr auch vier Foodtrucks für die Verpflegung nach dem Lauf.

Einige Innenstadt-Unternehmer haben heuer erstmals Patenschaften für den Firmenlauf übernommen. Besonders Hilfsorganisationen waren das Ziel der Unterstützung. Heuer gehen 18 Caritas-Schüler und -Lehrer im Rahmen dieser Patenschaften an den Start und erhalten zusätzlich zum Startgeld ein gratis T-Shirt.

Folgende Unternehmen haben Patenschaften übernommen:



· R. Beier & Söhne

· Frisör Maurer

· das feinkost kartell von Wolfgang Kapuy

· Papa’s Kitchen

· Würstelboutique Wilczek

· Xavers Weinkeller

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.