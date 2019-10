Bürgermeister Klaus Schneeberger wird dem erlesenen neuen Jahrgang seinen klingenden Namen geben und Dompropst Karl Pichelbauer wird seines Amtes walten und den Täufling segnen. Die schöne Tradition der Weintaufe macht dieses Jahr in der Stadt der NÖ Landesausstellung Station.

„Mit der Landesweintaufe haben wir eine weitere hochkarätige Veranstaltung in diesem Jahr bei uns zu Gast. Der Sparkassensaal bietet für diesen Event einen würdigen Rahmen und das passende Ambiente. Ich freue mich, dass der 2019er-Jahrgang in Wiener Neustadt seinen Namen bekommt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Feier nicht nur ein Genuss für Gaumen

Doch steht nicht nur der Taufwein im Mittelpunkt der Veranstaltung, sondern auch eine Auswahl an kostbaren Tropfen aus der Thermenregion. Diese begleiten das schmackhaft-herbstliche 3-Gänge Menü, das von Hartig’s Domheurigen serviert wird. Und im Anschluss wartet eine Weinverkostung in der stilvollen Kaiserbar des Sparkassensaals, bei der Top-Winzer der Region ihre vorzüglichen Weine präsentieren.

Die Feier soll nicht nur Genuss für Gaumen, sondern auch für Ohr sein und so wird der Abend vom Blechbläserquintett der Josef Matthias Hauer-Musikschule sowie von einem Streichquartett umrahmt. Der Festakt, zu dem zahlreiche prominente Gäste erwartet werden – wie beispielsweise Weinkönigin Dina Müller – wird von Birgit Perl (ORF NÖ) moderiert. Als Organisatoren der Jahrgangssegnung fungieren der Niederösterreichische Weinbauverband und die Stadt Wiener Neustadt.

Besucher sind bei der Veranstaltung, die um 18.30 Uhr im Sparkassensaal beginnt, herzlich willkommen. Karten sind zum Preis von 45,- Euro (inkl. Weintaufe, 3-Gänge Menü und Weinverkostung) im Info Point des Alten Rathauses, Hauptplatz 1-3, Tel. 02622/373-311, online sowie in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen erhältlich.