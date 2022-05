Badesaison im Bezirk Wr. Neustadt beginnt

Werbung

Vereinzelt haben die Freibäder des Bezirks schon aufgesperrt, teilweise passiert das diese Woche oder kurze Zeit darauf. Die NÖN bringt einen Überblick über die Freibäder des Bezirks: Wann sperren sie auf? Und was erwartet die Gäste heuer?

Wiener Neustadt: Das Akademiebad und der Freibereich der Aqua Nova starteten am 30. April in die Sommersaison.

Für Gäste des Akademiebades gibt es die Aktion „Parken und Baden“: Wer in der Hauptplatz-Garage in der Ungargasse parkt, erhält an der Badkassa ein Ausfahrtsticket, mit dem das Parken für den ganzen Tag nur 2 Euro kostet.

In der Aqua Nova wird heuer das 20-Jahr-Jubiläum gefeiert: Am 16. Juli (bei Schlechtwetter am 23. Juli) gibt es in Kooperation mit der Jugend-Location „MÄX“ ein Jubiläumsfest.

Bad Fischau-Brunn: Eröffnung der Badesaison war am 30. April. Heuer wird – wie berichtet – nur das Herrenbecken befüllt, für das Damenbecken fehlt das Wasser.

Felixdorf: Seit 1. Mai wird gebadet. Das Badgasthaus wird derzeit saniert und ist deshalb geschlossen. In der Kantine findet aber ganz normaler Betrieb statt.

Kirchschlag: Im Burgbad beginnt der Badespaß am 21. Mai. Neu ab dieser Saison sind zum einen die Eintrittspreise, die angepasst wurden, zum anderen kann man die Badehütten nicht nur saisonal, sondern auch pro Tag buchen.

Krumbach: Die Pforten zum Freibad werden sich bei Schönwetter voraussichtlich am Pfingstwochenende öffnen. „Wir werden diese Woche noch Bäume für eine künftige Beschattung setzen“, erzählt ÖVP-Ortschef Christian Stacherl. Zudem hat die Gemeinde in die Sanierung der Steuerungsanlage investiert.

Gutenstein: Am 15. Juni werden sich voraussichtlich die Pforten zum Freibad in Gutenstein öffnen. „Wir haben im Herbst ein Dach über der Sandkiste bekommen, damit die Kleinen nicht mehr in der Sonne spielen müssen“, so Vizebürgermeisterin Ulrike Hempel-Trebesiner (Liste „Gut für Gutenstein“) über die Neuerungen.

Markt Piesting: Die Vorbereitungsarbeiten für die kommende Badesaison sind in Markt Piesting schon voll im Gange. Laut Amtsleiter Jürgen Ecker ist die Eröffnung für Anfang Juni geplant, ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Waidmannsfeld: Wann genau das Freibad eröffnet wird, steht noch nicht fest und wird wetterabhängig entschieden. Was aber bereits ganz sicher ist: Ab diesem Jahr gibt es in der Kantine des Freibades einen neuen Pächter.

Waldegg: Am ersten Juniwochenende startet man in Waldegg in die Badesaison. Während man im Juni vorerst nur am Wochenende öffnet, kann man das Freibad im Juli und August täglich besuchen. Die Kantine hat ab dieser Saison mit dem Verein „Morgenstern“ einen neuen Pächter.

