BRG Gröhrmühlgasse soll bis 2024 fertig sein

Das Wort Spatenstich ist nicht ganz treffend, schließlich wird schon seit Wochen am neuen Gymnasium gearbeitet. Und die Zeit eilt, soll doch 2024 der Umzug aus der Ausweich-Containerschule am Alten Stadionareal in das generalsanierte BRG erfolgen. Am Montag wurde mit Bildungsminister Martin Polaschek und ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister trotzdem der „Spatenstich“ vorgenommen. „Eine zeitgemäße Lösung war hier dringend notwendig“, betonte der Minister, der die Eckpunkte der neuen Schule – der Bund investiert hier 30 Millionen Euro – umriss: So wird es zukünftig sieben Klassen mehr geben, neu gebaut wird eine Dreifach-Turnhalle auf dem Areal des ehemaligen Sportplatzes hinter der Schule. Dazu kommen Räumlichkeiten für die Zentralmatura und ein großer Mehrzwecksaal. Auch die Burkhard-Villa wird in das neue Konzept integiert – alter und neuer Teil werden mit einer Brücke verbunden.

Derzeit 37 Klassen am BRG Gröhrmühlgasse

Direktor Gerald Stachl erinnerte sich an den Umzug vom „alten BRG“ 1981/82 (damals selbst Schüler) an den jetzigen Standort. „Damals war die Schule für 24 Klassen konzipiert, derzeit haben wir 37 Klassen“, skizzierte er die Platznot, die Modernisierung sei deswegen dringend notwendig. Christiane Teschl-Hofmeister dankte dem Professoren-Team rund um Direktor Gerald Stachl für das Engagement, vor allem am „Zwischen-Standort“, was nicht immer einfach sei.

„Mein Enkerl geht dort in die Schule, der will gar nicht mehr weg“, meinte ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger augenzwinkernd, mit der neuen Schule werde das Bildungssystem in Wiener Neustadt aber „um einen Edelstein reicher“.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.