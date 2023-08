Familie Beisteiner baut neue Werkstatt in Wiesmath

Neue Herausforderungen durch die rasch an Bedeutung gewinnende Elektromobilität veranlassten die Familie Beisteiner, ihre Werkstatt im Ortsgebiet von Wiesmath außerhalb der Ortschaft neu zu bauen. Das nach neuesten Richtlinien der Energieeffizienz geplante Gebäude wird auf einer Grundstücksfläche von 6.500 Quadratmetern und einer verbauten Fläche von 1.500 Quadratmetern am Ortsrand von Wiesmath in Richtung Hollenthon entstehen.

Rund 50 Jahre lang genügte die Werkstatt im Ort allen Anforderungen. Das änderte sich jetzt durch die rasante Umstellung vom Verbrenner auf E-Autos. Geschäftsführer Johannes Beisteiner: „Um Reparatur- und Wartungsarbeiten für Elektroautos durchführen zu können, sind spezielle bauliche Voraussetzungen innerhalb einer KFZ-Werkstatt zu erfüllen.“

Daher entschied sich die Familie Beisteiner, eine klimaneutrale KFZ-Werkstätte mit angeschlossener Spenglerei und Lackiererei sowie eine Waschstraße für Elektro-, Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge zu bauen.