Neuer Kindergarten & geförderte Wohnungen in Wiener Neustadt geplant

Der 4-gruppige Kindergarten ist eingeschoßig geplant. Der Zugang für Kinder und Eltern erfolgt bewusst über die Schleiferergasse, um ein ruhigeres Ankommen zu ermöglichen. Die innere Organisation der vier Gruppen um einen großzügigen, innenliegenden Erschließungsraum ermöglicht es, diesen bei Veranstaltungen dem Bewegungsraum zuzuschalten. Durch die Eingeschoßigkeit kann der gesamte umliegende Grünraum der Erdgeschoßzone als zusammenhängender Freiraum für den Kindergarten genutzt werden, wodurch Spielflächen unterschiedlicher Qualitäten geschaffen werden. Die Inbetriebnahme ist für den Herbst 2024 geplant. Die 32 geförderten Wohnungen werden Flächen von 41 bis 85 Quadratmeter haben.

"Gemäß unseres STEP wollen und werden wir in den nächsten Jahren auch die Stadtviertel massiv aufwerten und das Zusammenleben im Grätzel fördern. Das Objekt in der Pottendorfer Straße ist hier ein ganz wesentlicher Baustein. In Kombination mit dem bereits eröffneten Nahversorger werden die Wohnungen und der Kindergarten einen idealen Treffpunkt für die Menschen im Kriegsspital bilden. Gleichzeitig ist der Kindergarten ein wichtiger Bestandteil unserer Kindergarten-Offensive auf dem Weg zu 'KINDER Neustadt'", so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastruktur-Stadtrat LAbg. Franz Dinhobl und Bildungsstadtrat Philipp Gruber im Rahmen des Spatenstichs.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.