Krampusse trieben in Bad Fischau-Brunn ihr Unwesen

Mit fünf Gruppen zu circa zehn Kramperl und einer Kinderkrampusgruppe beeindruckten sie die Zuseher mit ihren ausgefallen schaurigen Kostümen.

In der ein oder anderen Gruppe waren Feuerschlucker zu sehen. Am Ende gab es einen Durchzug des Nikolauses, der Nikolaussackerl an die braven Kinder verschenkte.

