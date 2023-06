FPÖ unterstützt Wiener Neustädter Feuerwehr mit 500 Euro

„Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt ist eine von rund 1.700 Feuerwehren in Niederösterreich. Die rund 150 freiwilligen aktiven Mitglieder rücken zu 1.300 Einsätzen pro Jahr aus und leisten so einen wichtigen Beitrag zu unser aller Sicherheit. Diese Tätigkeit ist keine Selbstverständlichkeit und kann gar nicht oft genug dankbar erwähnt werden“, so Gemeinderat Maximilian Machek-Rückert, der selbst auch Feuerwehrmitglied ist.

„Die Leistungen des Ehrenamtes und insbesondere der Freiwilligen Feuerwehren sind enorm. Mit dieser Spende möchten wir diese Arbeit unterstützen und gleichzeitig allen Feuerwehrleuten danken. Wir sind stolz, so viele fleißige Florianis bei uns in Wiener Neustadt zu haben“, betont Landtagsabgeordneter Philipp Gerstenmayer abschließend.