Im Juni veranstaltete der Kegelverein „Alle Neune Wiener Neustadt“ unter Obmann Günter Prasch auf der Gemeinde-Kegelbahn Bräunlichgasse ein Benefiz-Turnier. Dabei wurden 700 Euro durch Spenden und Startgelder erzielt, am Tag der Übergabe an den Therapiehof Regenbogental wurde die Spende noch mit 150 Euro aufgestockt. Somit konnten 850 Euro an Raphaela Ehrenhofer vom Therapiehof übergeben werden.