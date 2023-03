Traude Dierdorf Sozialpreis: Einreichungen bis Ende März möglich

Im Gedenken an die am Neujahrstag 2021 viel zu früh verstorbene Alt-Bürgermeisterin hat Vizebürgermeister Rainer Spenger den Traude Dierdorf Sozialpreis ins Leben gerufen. Mit diesem Preis werden die Verdienste der ehemaligen Bürgermeisterin nachhaltig gewürdigt. Ausgezeichnet werden Menschen, die sich um den sozialen Zusammenhalt in der Stadt verdient gemacht haben.

Gesucht werden Personen oder Projekte in drei Kategorien. Jeder und Jede kann nominieren! Wie das geht? Einfach und unkompliziert eine E-Mail mit dem betreffenden Namen, einer Telefonnummer und/oder einer E-Mail-Adresse sowie einer kurzen und aussagekräftigen Begründung senden. Die Auswahl trifft eine unabhängige Jury. Einsendeschluss ist der 31. März 2023. Einsendungen an: post@traude-dierdorf-sozialpreis.at

Preis wird in drei Kategorien vergeben

Soziales Projekt: Initiativen, die Menschen in schwierigen Situationen und herausfordernden Lebensverhältnissen unterstützen. Der Preis ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert, die zweckgewidmet dem jeweiligen Siegerprojekt zugute kommen.

Zivilcourage: Ausgezeichnet werden Projekte, Initiativen oder Personen, die Rückgrat gezeigt, das persönliche Interesse hinter das von anderen gestellt und auch gegen Widerstände für die gute Sache gekämpft haben. Die Devise dabei lautet: Hinschauen statt Wegschauen!

Lebenswerk: Engagierte Menschen, die nachhaltig die soziale Lage in Wiener Neustadt verbessert haben, werden mit diesem Preis vor den Vorhang gebeten.

Spenden-Gala am 17. Mai

Die Preise werden im Rahmen einer Galaveranstaltung am 17. Mai vergeben. Für die Traude Dierdorf-Gala am 17. Mai (18.30 Uhr, Sparkassensaal) können noch Karten erworben werden. Der Preis beträgt 125 € für ein Einzelticket, ein kompletter Tisch für 8 Personen ist um 1.000 € erhältlich. Inkludiert ist ein Top-Catering sowie ein reichhaltiges kulturelles Programm. Nähere Informationen und Karten bei Christine Schlögl, Tel. 0676/7105910. Der Reinerlös der Gala kommt sozialen Zwecken zugute.

