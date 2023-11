Eine Welle der Hilfsbereitschaft in Hollenthon

Wer die Hintergründe kennt, weiß, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Am 3. Dezember 2016 hatte der Dachdecker einen Arbeitsunfall erlitten, der eine Querschnittlähmung zur Folge hatte. Mit starkem Willen und tatkräftig unterstützt von seinen Eltern, lernte er in den bisherigen sieben Jahren mit dieser neuen Herausforderung fertig zu werden. Von einem Auto wollte er anfangs jedoch nichts wissen: „Ich habe ihnen gesagt, ich kann und will auch gar nicht so viel Geld ausgeben.“ Doch Freunde, die ihm jede Hilfe zugesagt hatten, konnten ihn überzeugen, diese auch anzunehmen, und mit dem fahrbaren Untersatz einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit zu machen.

Am Beginn stand die Wahl eines geeigneten Fahrzeugs. Hier bot sich die C-Klasse von Mercedes an, in die eine Salzburger Firma eine ausschließlich mit den Händen zu bedienende Steuerung verbaute. Allerdings wären die Gesamtkosten in Höhe von 70.000 Euro von ihm allein nicht zu stemmen gewesen. Dank Hilfe von verschiedensten Seiten konnten im Lauf des Jahres 40.000 Euro aufgebracht werden. Den Beginn machte eine Glühweinparty bei der Fa. KFZ Pfneisl in Thal. Es folgten Spenden der Landjugend und der Bäuerinnen Lichtenegg, der Jugend Hollenthon und der JVP Lichtenegg - die übrigens mit ihrem „Sockentanz“ in Thal am 25. November schon wieder Geld für das nächste Spendenprojekt erwirtschaftet.

Doch nicht nur Vereine halfen bei der Finanzierung des Fahrzeugs. sondern es stellten sich auch viele Privatpersonen mit bis zu vierstelligen Beträgen ein. Dank dieser Hilfe ist er jetzt mobil, und kann seinen Arbeitsplatz in der Wiener Neustädter Firma Orthotech ohne fremde Hilfe erreichen.