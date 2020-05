Wer erinnert sich nicht an die Tage vor dem Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus? Zahlreiche Österreicher stürmten die Lebensmittelgeschäfte und kauften viele unverderbliche Lebensmittel wie Konserven, Reis und Nudeln. Ein Vorrat, der teilweise nicht nur für die nächsten zwei Wochen, sondern gleich für drei bis vier reichte.

Auch ASK Bad Fischau-Brunn Obmann Andreas Kerschbaumer erwischte sich dabei, wie er eine Menge an Lebensmittel in seine Vorratskammer schlichtete, wusste aber bereits: „Alles was wir nicht brauchen, werden wir spenden“, sagt Kerschbaumer und weiter: „Wichtig ist jetzt, dass die Leute ihren falschen Stolz hinunterschlucken und zugeben, gehamstert zu haben. Somit können sie jetzt etwas Gutes damit tun.“

Kerschbaumer kennt man auch durch die beliebte „moonlightchallenge“ für Mondscheinkinder, die hoffentlich im September über die Bühne gehen kann. Zur Überbrückung überlegte er sich die Sammelaktion für Lebensmittel.

Via Facebook-Video richtete er sich an seine Freunde und rief dazu auf, bei der #hamsterhelpchallenge mitzumachen. Die Idee dahinter? „Sinn und Zweck ist es, dass unverderbliche Lebensmittel, die man in absehbarer Zeit nicht essen kann bzw. will, spendet“, erklärt er.

Spende geht an Obdachlose und Sozialeinrichtungen

Gesammelt wird für Obdachlose und Sozialeinrichtungen, wie das Männerwohnheim oder die Weiberwirtschaft Wiener Neustadt. Bereits letzte Woche konnte Kerschbaumer einen ganzen Kofferraum voll Lebensmittel an das Männerwohnheim übergeben.

Die Lebensmittel können entweder direkt zu den Einrichtungen oder aber zu drei Sammelstellen in Wiener Neustadt gebracht werden: zu Gebäudereinigung Johannes Weber in der Fischauer Gasse, der Jedermann Cafe-Bar am Hauptplatz oder zu Kerschbaumer trophies & more in der Gerasdorfer Straße. Aber auch Kerschbaumer selbst fährt zu Leuten, die spenden wollen, und übernimmt die Lebensmittel vor Ort: „Sollte der Andrang weiterhin genauso stark sein, dann werden wir noch einer weiteren Einrichtung Lebensmittel bringen.“

Um das ganze noch mehr unter die Leute zu bringen, hatte Kerschbaumer die Idee, ein Foto mit den Lebensmitteln zu machen, drei Freunde zu nominieren und dies dann auf Facebook oder Instagram mit dem entsprechenden Hashtag hochzuladen.

„Viele schreiben oder rufen mich aber auch an und wollen lieber anonym bleiben. Das ist natürlich kein Problem“, meint Kerschbaumer. Ein Ablaufdatum für die Challenge gibt es derzeit nicht: „Man hilft Leuten damit und das steht im Vordergrund. Lebensmittelspenden machen immer Sinn.“