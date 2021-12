Abschied von Norditalien in Wr. Neustadt: „Bacaro Antico“ geschlossen

Wein, Prosecco, Grappa, dazu Salami, Käse und Oliven – samt Family-Atmosphäre: Seit Juli 2017 war das „Bacaro Antico“ am Domplatz mehr als ein Geheimtipp für Feinschmecker. Peter Hönigsperger und seine Familie führten die Bar mit viel Leidenschaft, importierten ihre Waren aus Friaul und Venetien sogar selbst und ohne Zwischenhändler. Am Donnerstag war zum letzten Mal geöffnet. „Ich verabschiede mich in die Korridor-Pension – wir sind gesund und wollen das Leben noch genießen“, begründet Peter Hönigsperger im Gespräch mit der NÖN.

Obwohl er (ein wenig wehmütig) beteuert: Nach wie vor mache die Arbeit Spaß, „und die ist von unseren Gästen auch immer belohnt worden“, so der Gastronom, der eigentlich aus der IT- und Werkzeugbranche kommt. Natürlich seien die letzten zwei Jahre mit der Corona-Pandemie nicht einfach gewesen, aber die Stammgäste hätten dem „Bacaro Antico“ trotzdem die Treue gehalten. „Ich möchte mich dafür bedanken, auch bei der Stadt, die uns bei Problemen immer wieder sehr geholfen hat“, so Hönigsperger.