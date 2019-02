Riesen Aufregung herrscht derzeit rund um die Doping-Razzia bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Fünf Athleten, darunter zwei Österreicher, wurden festgenommen. Im Assistenz-Einsatz für das Bundeskriminalamt stand auch die Spezialeinheit Cobra mit Sitz in Wiener Neustadt.

Cobra-Kommandant Bernhard Treibenreif: "Schneller Einsatz zur Beweissicherung wichtig." Foto: Baldauf | Franz Baldauf

"Für uns ein Routineeinsatz", sagt der Bad Erlacher Cobra-Chef Bernhard Treibenreif im Gespräch mit der NÖN. "Bei dem Einsatz ist es nicht um Gefährlichkeit gegangen, sondern vielmehr um einen schnellen Zugriff, um Beweise zu sichern", erklärt er.

Was auch gelang: Ein Langläufer wurde auf frischer Tat beim Blutdoping erwischt und festgenommen. Grundsätzlich sei der Einsatz des Bundeskriminalamts in enger Kooperation mit der Cobra-Außenstelle Innsbruck erfolgt, so Treibenreif.