Rainer Wintersteiger: Im Urlaub zum Cobra-Chef ernannt

Ein Cobra-Urgestein wird Chef der Spezialeinheit: Der 55-jährige Oberösterreicher Rainer Wintersteiger wurde am Freitag als neuer Kommandant angelobt, er folgt damit Hannes Gulnbrein nach. „Wenig Haare, besonnen, konsequent“, beschrieb ihn ÖVP-Innenminister Gerhard Karner mit einem Schmunzeln.

An seinen Dienstantritt vor über 35 Jahren kann sich Rainer Wintersteiger noch genau erinnern: Am 18. Juli 1988 um 12.10 Uhr meldete er sich beim Vorgänger der Cobra – dem Gendarmerie-Einsatzkommando – in Bad Schönau an der Triesting zum Dienst. „Ich habe immer die Herausforderung gesucht, immer mein Bestes gegeben“, so der neue Cobra-Chef. Sein Motto: „Das Glück bevorzugt den, der gut vorbereitet ist.“

Bei Einsätzen sei er deswegen zwar oft gut vorbereitet vor verschlossenen Türen gestanden, „aber wie es dann ausgeht und was dahinter passiert, weiß man trotzdem nicht“. Deswegen könne er als Kommandant auch viel Verständnis für seine Kolleginnen und Kollegen und ihren Dienst aufbringen, was wichtig sei. Insgesamt habe er in seinem bisherigen Berufsleben bei der Cobra viel erlebt. Er sei in vielen Ländern unterwegs gewesen, war unter anderem als Personenschützer und „Air Marshal“ unterwegs – etwa drei Tage mit dem Papst.

Sowohl ÖVP-Innenminister Gerhard Karner als auch ÖVP-Generalsekretär und Vizebürgermeister Christian Stocker verwiesen in ihren Reden auf die Wichtigkeit der Spezialeinheit Cobra, vor allem in Zeiten wie diesen. „Die Cobra hat einen Welt-Ruf“, betonte Karner. „Wir sind stolz, dass das Hauptquartier seit 1990 bei uns in Wiener Neustadt ist“, meinte Stocker. Karner meinte auch, dass man als Cobra-Kommandant rund um die Uhr gefordert sei – oft auch im Urlaub. Was sich übrigens am Freitag bewahrheitete: „Ich habe zwar heute Urlaub, bin aber trotzdem gekommen“, scherzte Rainer Wintersteiger, der mit seinem neuen Job auch zum Generalmajor befördert wurde.