Neue Spezial-Flugrettung für die Allerkleinsten hebt in Neustadt ab

Die kleinen Patienten wiegen meist weniger als ein Kilo, „das sind eine oder zwei Handvoll Leben“, formuliert es Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Kommt ein Baby zu früh oder mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zur Welt, dann sind zwei Dinge oft entscheidend, um die Chancen auf ein Überlegen bzw. ein gutes Leben hoch zu halten: Eine Behandlung durch Spezialisten - und das so rasch wie möglich.

Beides bietet die ÖAMTC-Flugrettung am Standort Wiener Neustadt: Der Intensivtransporthubschrauber Christophorus 33 ist künftig nicht nur mit einem hochmodernen Inkubator (Kostenpunkt ca. 130.000 Euro) ausgestattet. Es gibt ab sofort auch ein Team an Spezialisten, das Einsatzbereitschaft rund um die Uhr gewährleistet und in maximal einer Stunde in der Luft ist.

Der flugtaugliche Inkubator der neuesten Generation - er wiegt rund 100 Kilo. Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

„Es geht darum, eine spezielle Leistung abrufen zu können, Spitzenmedizin ist daher zentralisiert“, erklärt Helmut Trimmel, Primar der Abteilung für Anästhesie, Notfall- und Allgemeine Intensivmedizin am Landesklinikum Wiener Neustadt. So ist beispielsweise das Linzer Klinikum auf die Behandlung von Babys mit angeborenem Herzfehler spezialisiert.

„Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen ist nicht jedes Krankenhaus oder jede Klinik in Niederösterreich darauf ausgerichtet, Babys, die zu früh oder mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zur Welt kommen, zu behandeln“, so Königsberger-Ludwig: „Da es vor allem bei komplexen Fällen hoch qualifizierte Ärzte mit langjähriger Berufserfahrung braucht, haben wir gemeinsam mit den Verantwortlichen das System weiter optimiert.“

Zahl der Flüge wird verdreifacht

Der Transport mit dem Hubschrauber ist - neben dem Zeitfaktor - für die Babys auch mit weniger Belastungen verbunden, weil das Gasgeben und Bremsen im Vergleich zum Transport mit dem Auto wegfällt.

Bislang flog der C33 pro Jahr rund 30 Überstellungsflüge für Frühchen oder Neugeborene, „es war Zufall, ob ein Team von Spezialisten an Bord war oder nicht“, sagt Trimmel. Mit dem neuen Bereitschaftsdienst ist das vorbei - die Spezialisten sind rund um die Uhr erreichbar. Beim ÖAMTC rechnet man damit, künftig jährlich zwischen 75 und 100 solcher Spezialtransporte zu absolvieren.