Wr. Neustadt: Zwischen Jetski und Studio

Wenn einem Spitzensportler in Pandemie-Zeiten zu Hause langweilig ist, dann wird manchmal ein ganzheitliches Gesundheitsstudio daraus. So passiert in der Brodtischgasse 28, wo Jetski-Weltmeister Kevin Reiterer (29) mit Lebensgefährtin Laura Ullrich (26) einen Gewölbeteil aus dem 16. Jahrhundert und eine einstige Schlosserei in ein Schmuckstück mit viel „do it yourself“ verwirklicht hat.

„Der Name ‚Evolve‘ steht für Bewegung, Entwicklung und Wachstum und passt damit zu dem, was wir wollen“, so Ullrich. Die Physiotherapeutin und der Sportler haben durch die ausgedehnten Reisen zu den Jetski-Bewerben in aller Welt viele Studios gesehen und sich inspirieren lassen. Sie wollen hier mit anderen Therapeuten und Anbietern ein ganzheitliches Programm bieten, wo „man von der Einzelbehandlung, bis zum passenden Sportkurs alles an einem Ort findet“.

Reiterer: „Ich bin hier in diesen Räumen fast daheim, meine Oma und meine Mutter hatten hier ein Deko-Geschäft, mein Vater das Büro im ersten Stock.“ Deshalb war es auch keine Frage, dass die Onyx-Theke aus dem Geschäft erhalten bleibt. „Sie fürs Bodenlegen wegzustellen war aber nicht einfach“, lacht Reiterer. Die Garderobe mit einem Sichtschutz aus echten Baumstämmen ist selbstgemacht, die Vorhänge nähte die Mama und ausmalen können die beiden Jungunternehmer jetzt auch. Somit kann es jetzt richtig losgehen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden