Kritik an Grünen-Vorschlag für Landesklinikum beim Stadtpark

Für Diskussionen sorgte der Vorschlag der Grünen, das neue Landesklinikum nicht in der Civitas Nova, sondern auf dem ehemaligen Leiner-Areal zu errichten. August Lechner, Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft, sieht hier wirtschaftliche Vorteile für die Innenstadt, auch die Lebensqualität des Stadtparks sei für Mitarbeiter und Patienten ein Vorteil.

Kritik dazu kommt jetzt von der ÖVP. Für den Vorschlag der Grünen müsste über die Hälfte der Bäume im Stadtpark gefällt werden, weil Krankenhäuser nicht mehr in die Höhe, sondern in die Breite gebaut werden. „Dieses Bauvorhaben ist mit dem geplanten Leiner-Projekt schlichtweg nicht vergleichbar“, zeigen sich Stadtentwicklungsstadtrat Franz Dinhobl, Klubobmann Matthias Zauner und die Spitals-Betriebsratsvorsitzende Gerlinde Buchinger verwundert.

Das Bauprojekt Landesklinikum sei nur am Stadtrand sinnvoll umzusetzen – und zwar in unmittelbarer Nähe zum Krebsbehandlungszentrum MedAustron, es gibt keinen besseren Standort, heißt es seitens der ÖVP. „Sowohl der Neubau des Landesklinikums als auch die Zukunft unseres Stadtparks eignen sich in keiner Weise für dubiose Gedankenexperimente. Deshalb ist unsere Botschaft klar: Finger weg vom Stadtpark und keine weiteren Verzögerungen beim neuen Landesklinikum“, so Dinhobl, Zauner und Buchinger.