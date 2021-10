Neue Chefin für Tourismusdestination "Wiener Alpen"

Eine wichtige Personalentscheidung für den Tourismus in der Region ist in der Vorwoche gefallen: Mariella Klement-Kapeller wird mit 1. Jänner neue Geschäftsführerin der „Wiener Alpen“. Die 43-Jährige ist gebürtige Badnerin, studierte an der FH Krems „Tourismus und Freizeitwirtschaft“. Zuletzt war sie im Partnermanagement der Österreich-Werbung tätig, wo sie mit der Niederösterreich Werbung sowie den Tourismus- und Kulturdestinationen zusammenarbeitete.

Der bisherige Leiter Markus Fürst hatte sich nicht mehr beworben. „Es war meine persönliche Entscheidung“, sagt Fürst zur NÖN: „Meine Nachfolgerin darf sich auf ein hoch kompetentes, top-engagiertes Team freuen, das mit mir in den letzten acht Jahren tolle Arbeit geleistet hat.“