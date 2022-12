NEOS Wr. Neustadt: Lutzer führt die Liste an

Werbung

Wie erwartet führt Bernhard Lutzer, Teamleader der Wiener Neustädter NEOS, die Kandidatenliste für die Landtagswahl in Stadt und Bezirk an. Der 33-Jährige sieht für den Wahlkreis einige „heiße Eisen, die es endlich anzugreifen gilt“ – etwa im Bereich der medizinischen Versorgung: „Die Gesundheitsversorgung im Bezirk macht vielen Menschen Sorgen. Die Landarztgarantie hat sich als heiße Luft herausgestellt.“ Es gebe viele unbesetzte Kassenstellen in der Region „und wir sind in der Zwei-Klassen-Medizin angekommen.“

Lutzer sieht die Landtagswahl als „Chance, um das Ruder herumzureißen: Es gibt unzählige Themen wie die Teuerung, den Klimaschutz oder die Energiewende, die auf nachhaltige und langfristige Lösungen warten.“ Am Beispiel der Ostumfahrung „sieht man, dass diese Politik nicht in der Lage ist, an morgen zu denken und die Sorgen der nächsten Generation ernst zu nehmen“.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.