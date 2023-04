Andreas Babler & Hans Peter Doskozil werben in Wr. Neustadt um Stimmen

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kommt am kommenden Freitag, 14. April, im Rahmen seiner „Freundschafts-Tour“ um 15 Uhr ins Magic-Theater in der Wiener Straße 111 (Win Park).

Am Dienstag, 18. April, kommt auch Konkurrent Bundesrat Andreas Babler in die Stadt: Ab 19 Uhr ist er im „The Guvnor’s Pub“ in der Herrengasse von Gemeinderat Rudi Müllner und steht Rede und Antwort.

SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger und SPÖ-Nationalrätin Petra Tanzler haben sich übrigens als Doskozil-Unterstützer geoutet.

„Wahlprogramme“ Wofür Andreas Babler und Hans Peter Doskozil stehen

