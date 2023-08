Ein „Nachmittag in Rot“ im Schloss in Bad Fischau-Brunn

Die Wiener Neustädter SPÖ-Bezirksfrauen luden am Samstag zu einem „Nachmittag in Rot“ ins Schloss Fischau ein. Die Charityveranstaltung fand bereits zum dritten Mal statt. Das vielfältige Angebot konnte sich sehen lassen. Verkaufsstände, Live Musik von Michael Jäger und eine Talkrunde sorgten für Unterhaltung. Das Highlight war die Modeschau von Dolce Vita. Dafür stellten sich auch Vorsitzende als Models zur Verfügung. Für die letzte Runde kleidete Ingrid Novak alle Models passend zur Veranstaltung in der Farbe rot.

Nationalratsabgeordnete Petra Tanzler, Bezirksfrauenvorsitzende Michaela Binder und Landtagsabgeordneter Rainer Spenger (alle SPÖ). Foto: NÖN, Damböck

Die Veranstaltung unterstützt Einrichtungen für Frauen im Bezirk Wr. Neustadt. „Der Reinerlös des Nachmittags kommt dem Verein Wendepunkt, Frauen in Not, Weiberwirtschaft und einigen Projekten zugute“, so Bezirksfrauenvorsitzende Michaela Binder.