Bad Erlachs SPÖ-Chef Constantin Luger und der Rücktritt vom Rücktritt

Verwunderung herrschte in den SPÖ-Reihen am Samstagabend, als Bad Erlachs SPÖ-Obmann Constantin Luger auf Twitter während der Kampfabstimmung um die SPÖ-Führung zwischen Babler und Doskozil ankündigte, bei einer Niederlage des Traiskirchner-Bürgermeisters nicht mehr SPÖ-Funktionär sein zu wollen. Direkt nach der Wahlschlappe von Babler bekräftigte Luger den möglichen Abschied mit einem weiteren Tweet: "Auf Wiedersehen. Das war's", war auf seinem Profil zu lesen. Aber hat er es wirklich ernst gemeint, oder in der Aufgebrachtheit seiner Enttäuschung, ohne groß nachzudenken, den Rücktritt vermeldet?

Luger selbst klärte einen Tag später auf: „Die Ankündigung meines Rückzugs als SPÖ-Funktionär entstand aus einer Emotion rund um den vergangenen Parteitag heraus, der mich als Babler-Unterstützer der ersten Stunde naturgemäß sehr bewegt hat. Für diesen Ausbruch möchte ich um Verzeihung bitten - insbesondere meine Ortsgruppe, der ich mich nach wie vor in höchstem Maß verpflichtet fühle. Nach Zuspruch zahlreicher Genossen aus meinem Umfeld habe ich mich entschlossen, nicht zurückzutreten."