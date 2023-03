Wiener Neustadt: Baustadträtin Pamela Felgenhauer tritt zurück

SPÖ-Stadträtin Pamela Felgenhauer hat am Samstag bekannt gegeben, dass sie sich aus der Stadtpolitik zurückzieht. Dies geschehe aus beruflichen Gründen, sagt die Sozialdemokratin: Mit ihrem Job in der Arbeiterkammer sei das Amt der Stadträtin zeitlich nur schlecht vereinbar. Auch aus dem Gemeinderat wird sich Felgenhauer zurückziehen.

„Meine berufliche Tätigkeit in der AK und die Aufgaben als Baustadträtin fordern mich jeweils zu hundert Prozent. Das Zeitmanagement für beide Tätigkeiten lässt ein Weiterarbeiten nicht zu, weil niemand auf Dauer zweihundert Prozent leisten kann“, so Felgenhauer: „Eine Leistungskürzung in welcher Form auch immer, 50:50, 70:30 wird beiden interessanten und wichtigen, herausfordernden Aufgaben nicht gerecht. Daher muss ich mich schweren Herzens entscheiden und lege meine Funktion als Baustadträtin mit Ende April nieder.“

Parteivorstand tagt am 5. April

Vizebürgermeister und Stadtparteichef Rainer Spenger: „Pamela hat mich schon vor längerem über ihren Entschluss in Kenntnis gesetzt, den ich selbstverständlich respektiere und akzeptiere, wiewohl ich ihn sehr bedaure. Ich bedanke mich für alles, was sie in den letzten drei Jahren in ihrem Ressort für die Stadt geleistet hat und wünsche ihr beruflich und privat alles erdenklich Gute!"

Über die Nachfolge in Gemeinderat und Stadtsenat wird im Rahmen einer Sitzung des SPÖ-Stadtparteivorstandes am 5. April entschieden.

Neben Vizebürgermeister Spenger und Stadtrat Norbert Horvath ist die SPÖ im Gemeinderat aktuell noch durch Klubsprecher Christian Hoffmann sowie die Gemeinderäte Sabine Bugnar, Peter Kurri, Rudi Müllner, Hermine Römer, Günther Schuster und Elisabeth Wallner vertreten.

