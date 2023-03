Gloggnitzer Paraski-Weltmeister besuchte Sponsor Baumit in Waldegg

Zweimal Gold und zweimal Silber bei der alpinen Paraski-Weltmeisterschaft in Espot, die große Weltcup-Glaskugel zum Saisonfinale in Cortina d’Ampezzo – eine grandiose Leistung, die den erst 17-jährigen Johannes Aigner aus Gloggnitz und seinen 21-jährigen Guide Matteo Fleischmann aus Waidmannsfeld-Neusiedl im Piestingtal zu Recht mit Stolz erfüllt und jubeln lässt. Baumit ließ es sich als neuer Sponsor selbstverständlich nicht nehmen, den beiden Champions persönlich ganz herzlich zu gratulieren und lud die Ausnahmesportler in die Baumit Zentrale nach Wopfing ein.

„Es gibt viele Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung, und nur ein winziger Teil davon übt auch einen Sport aus. Wir wollen mit unserer Geschichte auch andere motivieren ihren Traum und ihre Ziele zu verfolgen, und zeigen, dass trotz Beeinträchtigung alles möglich ist“, so die beiden Sportler des Jahres 2022 auf die Frage nach ihrer Motivation für die kommende Saison 2023/24.

Rasch als Sponsor eingesprungen

Was beim Treffen diese Woche in Wopfing wie eine langjährig gelebte Sponsor-Partnerschaft aussah kam eher spontan zustande. Nur wenige Tage vor Beginn der Paraski-Weltmeisterschaft im spanischen Espot wurde auf kurzen Weg der Kontakt zu Baumit aufgenommen, weil noch dringend ein neuer Helm-Sponsor gesucht wurde. In Anbetracht der großartigen Sportart, der beeindruckenden Ergebnisse und einer gegenseitigen Sympathie ab der ersten Minute, hat man sich bei Baumit innerhalb weniger Stunden für die Unterstützung entschieden.

Bereits vor dem heurigen Großereignis absolut tonangebend, haben sich die Aigner-Geschwister aus Gloggnitz bei der Para-Ski-WM in Espot dann erneut mehr als ausgezeichnet: unglaubliche acht der insgesamt elf österreichischen Medaillen gingen auf das Konto der sehbeeinträchtigten Aigner-Geschwister Veronika, Johannes & Barbara und ihren Guides. Das lässt natürlich auch den neuen Sponsor jubeln.

„Als Familienunternehmen mussten wir nicht lange überlegen und sind rasch und unbürokratisch als neuer Sponsor eingesprungen. Die regionale Nähe der Athleten zum Produktionsstandort im Piestingtal, aber auch das perfekte Zusammenspiel, das gegenseitige Vertrauen zwischen dem Guide und dem sehbehinderten Johannes, das alles passt perfekt zu Baumit, zu unserem sozialen Engagement und unserer gelebten Nachhaltigkeit“, freuen sich Georg Bursik und Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH über den Erfolg.

