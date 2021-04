Die Wiener Neustädter Sparkasse sponsert über 130 Vereine und Einrichtungen. Dazu gehört auch das Glashauskollektiv aus Wiener Neustadt, das mittlerweile nicht nur Insidern dank „Würsteltheater“, „Ghost Walk“ und „Story Unknown“ bekannt ist.

Die jahrelange Zusammenarbeit wurde daher „ohne Wenn und Aber“, so Anton Urban für 2021 bekräftigt. Die Partnerschaft umfasst eine finanzielle Unterstützung und „wir unterstützen auch in der Kommunikation und Bewerbung der Veranstaltungen“.

Die Pläne des Glashauskollektivs mit Elena Schwarz, Birgit Klauser und Victoria Lipp, sind trotz Corona hochgesteckt. Klauser: „Einerseits, gilt es, verschobene Events nachzuholen, andererseits, wird fleißig an neuen Projekten gearbeitet.“