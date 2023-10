Was lange währt, wird endlich gut: Hochzeit nach 21 Jahren

Die Nachricht kam unerwartet und überraschend, hatte doch niemand mehr damit gerechnet. Aber was lange währt, wird endlich gut: Gitti Hoffmann und Gottfried Kamper haben sich nach 21 Jahren endlich das Ja-Wort gegeben.

Im kleinsten Kreis hat die Hochzeit am 29. September stattgefunden. Beim Standesamt waren weder Trauzeugen noch Gäste dabei, erst danach kam ein Teil der Familie um zu gratulieren. „Wir haben uns spontan dazu entschieden“, sagt Gitti Hoffmann, die ihren Nachnamen weiterhin beibehält.

Als Grund für die Hochzeit nach so langer Zeit geben die Frischvermählten „eine gegenseitige Absicherung“ an. Das ist zwar recht pragmatisch, aber dennoch romantisch, denkt man doch an die finanzielle Absicherung des Partners. Immerhin führen Beide den “Stelzenheurigen Kamper“ in Maiersdorf gemeinsam. Auch das gemeinsame Hobby des Motorradfahrens spielt dabei eine Rolle. Der gemeinsame Sohn ist zwar schon erwachsen, muss aber auch abgesichert sein.

Eigentlich wollten Gottfried und Gitti eine eingetragene Partnerschaft, haben sich dann aber doch umentschieden. „Wir hatten noch Urlaub und der Termin hat gepasst“, meint die Braut. Sie hätten erst später bemerkt, dass das Datum 23.9.23 super sei. Der Hochzeitsstrauß und die Ansteckblume waren auch verfügbar, also konnte ganz nach den Wünschen des Brautpaares geheiratet werden. „Es war für uns ein perfekter Tag“, sagt Gitti abschließend.