Die Wiener Neustädter Eiskunstläufer und Short Trecker (Eisschnellläufer) haben mit McDonald’s Franchisenehmer Peter Stief einen neuen Sponsor für künftige Erfolge am Eis gewonnen. Zum Start der Zusammenarbeit wurden die beiden Teams mit hochwertigen Jacken ausgestattet.

„Der Wiener Neustädter Eislaufverein hat eine lange Tradition – von Eishockey, Eiskunstlauf und Eisschnellauf bis hin zu Eisstock- und Spangerlschießen trainieren 17 verschiedene Vereine und großartige Talente bei uns“, freute sich Elisabeth Pohler vom Wiener Neustädter Eislaufverein über die Zusammenarbeit mit McDonald’s Wiener Neustadt. Der Eislaufverein hat sich dabei zum beliebten Treffpunkt für rund 50.000 Wintersportler im Jahr entwickelt – so gehen auch über 20.000 Schüler, davon allein 10.000 aus Wiener Neustadt und 10.000 aus der näheren Umgebung auf der heimischen Kunsteisbahn verschiedenen Eissportarten nach.

„Es ist mir ein großes Anliegen, unsere Nachwuchssportler zu unterstützen und durch das Engagement dazu beizutragen, junge Menschen in der Region für diesen Sport zu begeistern“, so McDonald’s Franchisenehmer Peter Stief, der aktuell drei Restaurants in der Pottendorfer Straße 45, beim EKZ Nord und in der Nikolaus-August-Otto-Str. 1 betreibt.