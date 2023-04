Mountainbike-Pumptrack für Wiener Neustadt geplant

Es wird nicht nur aufgrund seiner Größe ein einzigartiges Projekt: Am Zehnergürtel, gleich nach dem Bahnübergang neben dem Baseball-Platz wird bis zum nächsten Frühjahr ein Mountainbike-Pumptrack entstehen. Auf einem Areal von rund 5.000 Quadratmetern werden drei Strecken für Biker und eine Scooter Rampe entstehen – Investition: 1,3 Millionen Euro.

Foto: Magistrat Wiener Neustadt

Das Projekt wird von Karl Morgenbesser und seinem Team von „Wexltrails“ in St. Corona fachlich unterstützt und begleitet. „Vom eineinhalbjährigen Laufradfahrer bis hin zum Profisportler werden dort alle ihren Platz finden. Sie können nebeneinander fahren, ohne sich in die Quere zu kommen. Ich bin mir sicher, dass alle ihre Gaude haben werden.

Karl Morgenbesser (Wexltrails), SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger, ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, ÖVP-Sportstadtrat Philipp Gruber und FPÖ-Gemeinderat Philipp Gerstenmayer präsentierten mit Kindern der Musikvolksschule das Projekt. Foto: NÖN Wiener Neustadt, Schranz

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Sportstadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP): „Der Pumptrack ist ein wichtiger Lückenschluss in unserer Freizeit- und Sportlandschaft. Gerade ein Pumptrack dieser Größenordung und Ausführung ist für eine urbane Metropole für Wiener Neustadt am Puls der Zeit und wird weit über die Grenzen der Stadt strahlen.“ Bei dem Projekt wird auch großer Wert auf die Umwelt gesetzt. So werden Bäume gepflanzt und Versickerungsflächen geschaffen.

