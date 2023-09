Zwei Millionen Euro für mehr Bewegung in Wiener Neustadt

Unter dem Motto „Stadt in Bewegung“ werden in den kommenden Monaten fünf Projekte in der Stadt umgesetzt und insgesamt knapp zwei Millionen Euro investiert. Der Großteil (1,3 Millionen) fließt in den Mountainbike-Pumptrack am Zehnergürtel, der seit seiner Präsentation im Frühjahr (die NÖN berichtet) nun noch erweitert wurde. Zudem gibt es einen Generationenpark in der Breitenauer Siedlung, einen neuen Spielplatz im Zehnerviertel, drei neu ausgeschilderte Spazierwege in der Stadt – und nicht zuletzt wird der Fahrradübungsplatz in der Schilfgasse (nahe der Vorstadtkirche) zum Fahrradübungsgarten (siehe unten).

„Wir haben – getreu dem Motto der Landesausstellung ,Welt in Bewegung' – in den vergangenen Jahren für viel Bewegung in der Stadt gesorgt, unter anderem in der Kultur und in der Wirtschaft. Jetzt setzen wir einen Schwerpunkt in Sachen Sport, Freizeit und Bewegung“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, der die Projekte gemeinsam mit Vize Rainer Spenger, Stadtrat Philipp Gruber und Gemeinderat Philipp Gerstenmayer präsentierte.

Wichtig sei der „Bunten Stadtregierung“ gewesen, die fünf Projekte auf das gesamte Stadtgebiet aufzuteilen und Angebote für möglichst viele Menschen in der Stadt zu schaffen, die im Freien und kostenlos zu nutzen sein werden: So ist etwa der Pumptrack für Anfänger und Profis geeignet, im Generationenpark in der Schnotzendorfergasse gibt es Trainingsgeräte für Alt und Jung – sowie für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Mountainbike-Pumptrack

Neben dem Ducksfield entsteht am Zehnergürtel bis Sommer 2024 eine Pumptrack-Anlage, wie es sie in Österreich noch nicht gibt. Auf 5.000m² gibt es 1.650m² Strecken – darunter ein Scooterloop, Jumplines, ein einfacher und ein schwieriger Pumptrack – und ein Rollspiel, wo Kinder erste Schritte im Straßenverkehr üben können. Zwischen den Strecken sind Aufenthalts- und Grünbereiche geplant. Kosten: 1,3 Millionen Euro.

Fahrradübungsgarten

Der Verkehrserziehungsplatz in der Schilfgasse wird neu gestaltet. Große Teile der Asphaltflächen sollen entsiegelt werden – nur die „Verkehrswege“ sollen versiegelt bleiben. Die Straßen, Kreuzungen und Radwege werden neu gestaltet. Am gesamten Areal sollen Bäume gepflanzt werden, sodass ein „Fahrradübungsgarten“ entsteht. Die Gesamtkosten liegen bei rund 70.000 Euro (größtenteils „In-House“), bis Frühjahr 2024 soll das Projekt fertig sein.

Generationenpark Breitenauer Siedlung

Neben der Volksschule Bgm. Hans Barwitzius entsteht in der Schnotzendorfergasse eine Bewegungsarena für Jung & Alt. Geplant sind 15 Geräte: Kletter-, Balancier- und Spielgeräte für Kinder verschiedener Altersgruppen; Geräte, an denen ein funktionales Krafttraining erfolgen kann (auch für Rollstuhlfahrer); Geräte, an denen das Gleichgewicht trainiert werden kann, ein Tastweg (auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen nutzbar); Spielgeräte für Menschen mit Beeinträchtigung – wie ein Trampolin, auf dem ein Rollstuhlfahrer mit einer Begleitperson springen kann oder ein Karussell, das zusammen mit Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Der bestehende Spielplatz neben der Volksschule wird in den Generationenpark integriert. Investiert werden hier rund 250.000 Euro, Umsetzung im ersten Quartal 2024.

Themen-Spazierwege

Drei spezielle Spazierwege werden im Stadtgebiet ausgeschildert. Der „Wiener Neustädter Gesundheitsweg“ führt vom Stadtpark über die Innenstadt in die Schmuckerau und endet im Zehnerviertel. Er ist rund 10.000 Schritte lang. Der „Wiener Neustädter Kulturweg“ ist eine Weiterentwicklung des „Kulturparcours“. Der Weg „WUNDERbares Wiener Neustadt“ führt an den „7 Wundern von Wiener Neustadt“ vorbei. Kosten: 15.000 Euro. Umsetzung: Laufend ab Herbst 2023.

Spielplatz im Zehnerviertel

Der Spielplatz in der Zehnergasse/Schützengasse wird neu gestaltet und erhält als Motto „Schifffahrt“ und „Eis“ – in Erinnerung an Julius von Payer, einem Absolventen der MilAk, der bei einer Nordpol-Expedition in den 1870er-Jahren die „Wiener Neustadt-Insel“ entdeckte. Der Park wird auch nach ihm benannt. Geplant sind ein Spiel- und Kletterschiff, ein Kletter-Netz, ein Wasserkanal, ein Schachfeld und „Urban Gardening“. Kosten: 250.000 Euro, Umsetzung bis Sommer 2024.