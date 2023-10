Der beste Nachwuchs-Florist Österreichs kommt aus Wiener Neustadt

Die Berufs-Staatsmeisterschaften in Wels brachten Gold und Silber in den Bezirk: Florist Manuel Bender von Schick Blumenbinder in Wiener Neustadt kürte sich bei den AustrianSkills in Wels zum Staatsmeister. „Mit der Goldenen habe ich nicht gerechnet. Die Konkurrenz war wirklich stark und die Werkstücke, die geschaffen wurden, toll“, zieht Bender Bilanz.

Florist Manuel Bender Foto: Blumenbüro Österreich

Am Anfang habe er sich schwer getan, dann sei er „von Tag zu Tag besser in den Flow gekommen“. Von klein auf wollte er Florist werden: „Verschiedene Materialien, verschiedene Stile – es gibt keinen schöneren und vielfältigeren Beruf.“ Vom Chef gibt's ein großes Lob für die Leistung: „Wir sind sehr stolz auf Manuel, er hat das ganz toll gemacht“, sagt Karl Schick: „Wir investieren viel Zeit und Engagement, um fleißige und gute Fachkräfte auszubilden.“

Lkw-Techniker Raphael Gremmel Foto: SkillsAustria/Florian Wieser

Ein Vize-Staatsmeister ist ab sofort beim MAN Truck and Bus in Bad Fischau-Brunn tätig: Der Breitenauer Raphael Gremmel sicherte sich bei den AustrianSkills in Wels Silber. „Es war von den Systemen her anders als bei uns in der Werkstatt“, schildert Gremmel: „Aber nach kleinen Anfangsschwierigkeiten habe ich imme rbesser in den Bewerb gefunden und am Ende wäre auch Gold drinnen gewesen.“ Was nicht ist, kann noch werden: „Bei den EuroSkills starte ich den nächsten Anlauf.“

Für Gremmels Chef Christian Arthofer, Niederlassungsleiter MAN Truck and Bus Bad Fischau, kam die Medaille nicht überraschend: „Raphael hat schon vom erten Tag der Lehre an gezeigt, dass ganz viel Potenzial in ihm steckt und auch in der Berufsschule nur Einsen geschrieben. Wir sind sehr stolz auf ihn!“