Krokodilfleisch am Spieß, Disco Villa Wahnsinn, Bier auf Seilzügen und natürlich ein Mega-Kino: Im Jahr 1999 eröffnete das Kinocenter in der Stadionstraße, das „Cine Nova“ wurde ein Anziehungspunkt für Alt und Jung. Schon bald wurde die kulinarische Vielfalt aus Australien, China & Co. verkleinert, es gab mehr Shops. Dazu kam die Bowlingbahn, die bis heute ein Erfolg ist. Die letzten Jahre – auch vor Corona – waren für das Kinocenter allerdings durchwachsen. Restaurants und Shops kamen und gingen, die Entertainment-Angebote wurden verkleinert. Ein Lokalaugenschein der NÖN in der Vorwoche zeigte: Auch jetzt ist es nicht alles eitel Wonne.

So hat die „Harry Holzer Bar“, eines der langjährigen Zugpferde, geschlossen, die „Pizzeria Borgo Cinque Case“ zog auf den Hauptplatz, auch der große Billard-Bereich ist gesperrt. Vorhanden sind neben Bowling noch die Pizzeria „Duomo“ sowie das mexikanische Restaurant „Speedy Gonzales“ und ein paar Spielautomaten.

Allerdings gibt es auch gute Nachrichten, zeitgleich ist ein Neustart im Gange: So wird das Burgerlokal „Rayman‘s“, etwa auch im Kinocenter Neunkirchen, statt der Pizzeria „Pizzeria Borgo Cinque Case“ Mitte Oktober eröffnen, geboten werden ganztägige Gastro mit Steaks und Burger.

Neuigkeiten gibt es auch was die Bar betrifft: Hier wird gerade umgebaut, die Bar soll mit neuem Betreiber (Schwerpunkt auf Cocktails) Ende November eröffnen. Dazu kommt auch ein neuer Shop im Kinocenter: Mit November wird auf einer Fläche von 1.000 m² ein Geschäft für Motorradzubehör aufsperren. Der gesamte Entertainmentbereich wurde während des Lockdowns überarbeitet und neu konzipiert.

Der Billiardbereich wird gemeinsam mit dem Rayman’s als Teil dieses Konzeptes ab Mitte Oktober wiedereröffnet.