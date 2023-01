Wohnungsbrand in Wr. Neustadt: Bewohnerin erlitt Rauchgasvergiftung

Werbung

Ausgehend von der Küche breitete sich das Feuer und der Rauch in der Wohnung aus. Die Bewohnerin flüchtete zu einer Nachbarin, erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, der Rauch richtete jedoch großen Schaden an.

Beim Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges war das Stiegenhaus bereits stark verraucht. Der Brand konnte vom Atemschutztrupp in der Küche lokalisiert und rasch unter Kontrolle gebracht werden.

"Der Rauch ist bei Bränden in Gebäuden tödlicher als die Flammen. Falls möglich, sollte immer versucht werden, bei der eigenen Flucht die Türe zum Brandraum oder der Brandwohnung zu schließen. Eine Rauchverschleppung ins Stiegenhaus kann für die restlichen Einwohner des Hauses sehr gefährlich werden!", so Einsatzleiter Kommandant BR Christian Pfeiffer.

Für Unverständnis sorgten Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnblocks, welche sich ungeachtet der starken Verrauchung, scheinbar aus Neugier, in den Gängen aufhielten und sich dabei in Gefahr begaben. Sie mussten von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen verwiesen werden.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.